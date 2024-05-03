USAID виділяє понад 250 млн доларів для підтримки українських аграріїв

Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) виділяє понад 250 мільйонів доларів на підтримку українського сільського господарства.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як йдеться у пресрелізі відомства, USAID презентувало нову програму "Harvest" (Врожай — англ.), яка має на меті допомогти українським аграріям підвищити ефективність виробництва, зробити його стійкішим і більш конкурентоспроможним під час війни.

"Додаткова програма надає нам додаткові ресурси на ці цілі. Я думаю, ви знаєте, що в додатковій програмі передбачено додаткові 7,9 мільярдів доларів на пряму бюджетну підтримку, плюс ще 1,5 мільярда доларів на всю цю програмну роботу з економічного розвитку, плюс деякі додаткові гроші на гуманітарну допомогу Україні", — розповіла заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулмен під час спілкування з журналістами піл час перебування в Україні, передає кореспондентка Суспільного.

Коулмен вказала на те, що український аграрний сектор залишається одним із головних рушіїв української економіки – зокрема, в 2023 році він забезпечив понад 60% надходжень від експорту.

Заступник міністра агрополітики та цифровізації Денис Башлик розповів, що питання продовольчої безпеки обговорюватиметься й під час мирного саміту в Швейцарії 15–16 червня, оскільки це є одним із пунктів у "мирній формулі" України.

Башлик додав, що підтримка, яку надало агентство USAID, зокрема, буде спрямована на малих виробників зерна та олійних, аби розширити ринки їхнього експорту.