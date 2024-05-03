Протягом доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень з армією РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 3 травня.

"Загалом, противник завдав 2 ракетні та 65 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційний удар у районі населеного пункту Баранівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Лісківщина, Клюси, Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Вишеньки, Могриця, Воронівка Сумської області; Стрілеча, Лук'янці, Вовчанськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Андріївка, Стельмахівка Луганської області. Окупанти завдали авіаційний удар у районі населеного пункту Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак, здійснених противником, за підтримки авіації у районі Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, а також населених пунктів Терні, Торське Донецької області. Окупанти завдали авіаційний удар у районі населеного пункту Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терні, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 14 атак противника у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де він за підтримки авіації намагався покращити тактовне положення. Також росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Івано-Дар'ївка та Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 28 атак у районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки Донецької області, де окупанти за підтримки авіації намагались витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Вовче, Калинове, Желанне, Веселі, Новоселівка Перша, Комишівка, Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Яснобродівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де вони 12 разів намагались прорвати оборону. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Богоявленка та Євгенівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції Сил оборони у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір'я, Роботине, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти не відмовляються від наміру витіснити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, вони здійснили 6 безрезультатних атак на позиції української армії у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівка, Львів, Тягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління, а підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 пункту управління противника.