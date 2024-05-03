У США дещо підвищився рівень безробіття — до 3,9%

У Сполучених Штатах зараз кількість робочих місць найменша за шість місяців; рівень безробіття за місяць зріс до 3,9%, але 27 місяців поспіль лишається нижчим за 4%.

Про це йдеться у звіті Міністерства праці США.

У квітні 2024 року рівень безробіття зріс до 3,9% з 3,8% у березні на тлі зростання пропозиції робочої сили. Проте рівень безробіття залишався нижче 4% 27-й місяць поспіль.

Минулого місяця кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі зросла на 175 тисяч, але це найнижчий показник за останні 6 місяців.

Також зростання річної заробітної плати впало нижче 4,0% вперше за майже три роки. Середній погодинний заробіток зріс на 0,2% після зростання на 0,3% у березні. За 12 місяців до квітня зарплата зросла на 3,9%. Це був найменший приріст і перше значення нижче 4,0% з червня 2021 року після зростання на 4,1% у березні.

Безробіття в Україні

Державна служба зайнятості України писала, що станом на 1 січня 2024 року офіційно безробітних людей було 96, 1 тисячі.

Наприкінці листопада 2023 року, за даними Нацбанку, протягом року кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала у понад два рази і становила 97,3 тисячі. Станом на жовтень 2022 року кількість безробітних становила 239,1 тисячі.

У вересні перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що за підсумками поточного року Мінекономіки прогнозує, що рівень безробіття в Україні знизиться до 19%.

У травні в НБУ повідомляли, що рівень безробіття поступово знижуватиметься: у 2023 році – до 18,3%, у 2024 році – до 16,5%, а у 2025 році – до 14,7%.

За даними Державної служби зайнятості, станом на 1 березня 2023 року в Україні 150 тисяч людей мали статус безробітних. Серед них 43,3 тисячі чоловіків (29%) та 106, 7 тисяч жінок (71%).