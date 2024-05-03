Російська пропаганда намагається відволікти увагу світової спільноти від воєнних злочинів збройних сил РФ.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За даними Офісу Генпрокурора, наразі фіксується значне посилення інформаційно-психологічних операцій РФ, спрямованих на дискредитацію України на міжнародному рівні.

“Мета цих операцій — зменшити обсяги міжнародної допомоги Україні та відволікти увагу світового співтовариства від масових та спланованих воєнних злочинів, які зс РФ щодня вчиняють на території України”, — наголосили в ОГПУ.

Так, один з таких прикладів російської дезінформації — спроба російських так званих “слідчих” та пропагандистів перекласти на Україну відповідальність за теракт у “Крокус Сіті Хол”.

Інший приклад інформаційних операцій росіян — псевдорозслідування щодо Голови Служби безпеки України Василя Малюка і представників інших інституцій та підрозділів Сил оборони України, які протидіють російській агресії, наголосили в ОГПУ.

“Ворог сподівається, що його брехня змусить світ забути про понад 127 000 воєнних злочинів агресора, задокументованих в Україні. Однак світ бачить їх усі”, — йдеться у повідомленні.

Як відзначили в ОГПУ:

Воєнні злочини РФ, зокрема, системні тортури проти українських військовополонених та цивільних осіб, зафіксовано інституціями ООН.

Нuman Rights Watch повідомили про вбивство за останні 5 місяців щонайменше 15 українських військових при спробах здатися у полон.

Держдеп США заявив про застосування РФ проти України хімічного озброєння та наклав санкції на причетних до цього фізичних та юридичних осіб.

Понад 20 країн світу проводять власні розслідування або збирають докази воєнних злочинів, які Росія чинить в Україні.

Міжнародний кримінальний суд вже видав 4 ордери на арешт військово-політичного керівництва РФ.

В ОГПУ наголосили, що продовжують тісно співпрацювати з міжнародними партнерами заради того, щоб воєнні злочинці, якими є президент РФ Путін та його підлеглі, постали перед судом.