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Російська пропаганда намагається відволікти увагу світу від воєнних злочинів РФ — ОГПУ
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Російська пропаганда намагається відволікти увагу світу від воєнних злочинів РФ — ОГПУ

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Російська пропаганда намагається відволікти увагу світу від воєнних злочинів РФ — ОГПУ
Російська пропаганда намагається відволікти увагу світу від воєнних злочинів РФ. AP

Російська пропаганда намагається відволікти увагу світової спільноти від воєнних злочинів збройних сил РФ.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За даними Офісу Генпрокурора, наразі фіксується значне посилення інформаційно-психологічних операцій РФ, спрямованих на дискредитацію України на міжнародному рівні.

“Мета цих операцій — зменшити обсяги міжнародної допомоги Україні та відволікти увагу світового співтовариства від масових та спланованих воєнних злочинів, які зс РФ щодня вчиняють на території України”, — наголосили в ОГПУ.

Так, один з таких прикладів російської дезінформації — спроба російських так званих “слідчих” та пропагандистів перекласти на Україну відповідальність за теракт у “Крокус Сіті Хол”.

Інший приклад інформаційних операцій росіян — псевдорозслідування щодо Голови Служби безпеки України Василя Малюка і представників інших інституцій та підрозділів Сил оборони України, які протидіють російській агресії, наголосили в ОГПУ.

“Ворог сподівається, що його брехня змусить світ забути про понад 127 000 воєнних злочинів агресора, задокументованих в Україні. Однак світ бачить їх усі”, — йдеться у повідомленні.

Як відзначили в ОГПУ:

  • Воєнні злочини РФ, зокрема, системні тортури проти українських військовополонених та цивільних осіб, зафіксовано інституціями ООН.
  • Нuman Rights Watch повідомили про вбивство за останні 5 місяців щонайменше 15 українських військових при спробах здатися у полон.
  • Держдеп США заявив про застосування РФ проти України хімічного озброєння та наклав санкції на причетних до цього фізичних та юридичних осіб.
  • Понад 20 країн світу проводять власні розслідування або збирають докази воєнних злочинів, які Росія чинить в Україні.
  • Міжнародний кримінальний суд вже видав 4 ордери на арешт військово-політичного керівництва РФ.

В ОГПУ наголосили, що продовжують тісно співпрацювати з міжнародними партнерами заради того, щоб воєнні злочинці, якими є президент РФ Путін та його підлеглі, постали перед судом.

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