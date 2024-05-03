ДБР оголосило нову підозру ексгенералові СБУ Наумову

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Йдеться про ексгенерала СБУ Андрія Наумова.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Правоохоронці виявили у колишнього посадовця СБУ набуття необґрунтованих активів на суму 32,7 млн грн.

За даними слідства, фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником активів:

автомобіля Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,

автомобілю BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 000 євро, зареєстрованого на дружину,

майже 593 000 євро та понад 120 000 доларів.

Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад 6500 євро кожен.

Раніше ДБР повідомило експосадовцю про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).

Також працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.

29 вересня 2023 року Вищий суд сербського міста Ниш засудив Наумова до одного року ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей.

На початку грудня 2023 року Наумов вийшов на волю. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію Сербії.

Що відомо про діяльність Наумова в Україні

У 2019-21 роках Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. До цього керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Під час роботи в СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, яке не відповідає доходам.

Наумов залишив Україну 23 лютого 2022 року. У квітні президент Володимир Зеленський назвав його зрадником за порушення військової присяги і позбавив звання генерала.

У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією з незадекларованими 600 тисячами євро, близько 125 тисячами доларів та коштовностями.

У жовтні 2022 року стало відомо, що українські правоохоронці просять Сербію екстрадувати Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні ЧАЕС.

У липні 2023 року Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію Наумова і направив справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції.