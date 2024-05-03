ДБР оголосило нову підозру ексгенералові СБУ Наумову

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Йдеться про ексгенерала СБУ Андрія Наумова.
Про це йдеться у повідомленні ДБР.
Правоохоронці виявили у колишнього посадовця СБУ набуття необґрунтованих активів на суму 32,7 млн грн.
За даними слідства, фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником активів:
- автомобіля Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,
- автомобілю BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 000 євро, зареєстрованого на дружину,
- майже 593 000 євро та понад 120 000 доларів.
Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад 6500 євро кожен.
Раніше ДБР повідомило експосадовцю про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).
Також працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
29 вересня 2023 року Вищий суд сербського міста Ниш засудив Наумова до одного року ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей.
На початку грудня 2023 року Наумов вийшов на волю. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію Сербії.
Що відомо про діяльність Наумова в Україні
У 2019-21 роках Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. До цього керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".
Під час роботи в СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, яке не відповідає доходам.
Наумов залишив Україну 23 лютого 2022 року. У квітні президент Володимир Зеленський назвав його зрадником за порушення військової присяги і позбавив звання генерала.
У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією з незадекларованими 600 тисячами євро, близько 125 тисячами доларів та коштовностями.
У жовтні 2022 року стало відомо, що українські правоохоронці просять Сербію екстрадувати Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні ЧАЕС.
У липні 2023 року Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію Наумова і направив справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції.