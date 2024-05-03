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Лише 685 церков перейшли до ПЦУ після початку повномасштабного вторгнення
ЦеркваПЦУВторгнення Росії в УкраїнуЖиття

Лише 685 церков перейшли до ПЦУ після початку повномасштабного вторгнення

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Церква
Церква УПЦ МП у Чернівцях. Фото: Марія Ігнатюк/Суспільне Чернівці

На початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8 782 церков Московського патріархату. З них лише 685 перейшли до Православної Церкви України.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на Реєстр церков.

Пік переходів відбувся у 2023 році – тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їх кількість зросла всього на 96 церков.

Найбільше установ змінили своє релігійне спрямування у Київській області – 164, а також Хмельницькій та Вінницькій – 155 та 75 відповідно.

Натомість досі 8 097 церков в Україні пов'язані з країною-агресором. Найбільше таких релігійних установ на Донеччині – 683 громади. Далі йдуть Дніпропетровська та Вінницька області – по 526 церков на кожну.

Попри таку велику кількість наявних проросійських церков лише 22 з них вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні.

Ще для 42 церков Мін’юст самостійно доповнив назви на кшталт "Релігійна організація не вказала приналежність до Московського патріархату" – усі з них у Чернівецькій області. До слова, ще 7 громад самостійно змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ.

Перевірити релігійну організацію можна на сторінці Реєстру церков.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україні набрали чинності зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації". Згідно з новими правилами, церкви та релігійні установи мали змінити свою назву в Єдиному державному реєстрі так, аби було зрозуміло, що організація належить до Московського патріархату. У протилежному випадку такі зміни вносяться примусово — й організація отримує примітку в ЄДР до своєї офіційної назви "Релігійна організація не вказала приналежність до РПЦ (Московського патріархату)".

19 жовтня 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з РФ. Нині він готується до другого читання.

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