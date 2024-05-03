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На фронті відбулося 134 боєзіткнення — Генштаб
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На фронті відбулося 134 боєзіткнення — Генштаб

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Українські військові
Українські військові на позиції. Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячіше на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Авіація та ракетні війська ЗСУ завдали 18 ударів по позиціях військ РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом, війська РФ завдали 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Дергачі, Липці та Рублене Харківської області; Кліщіївка, Дружба, Торецьк, Спірне, Воздвиженка, Новоолександрівка, Олександропіль, Євгенівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Карлівка, Костянтинівка, Водяне, Времівка та Старомайорське Донецької області; П’ятихатки та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку росіяни 15 разів атакували позиції українських військ в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де війська РФ 16 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, росіяни здійснили 8 безуспішних атак на позиції ЗСУ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу військ РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу росіян.

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