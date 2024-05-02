Війна в Україні навряд чи скоро закінчиться — директорка нацрозвідки США

Російський президент Володимир Путін бачить, що внутрішні та міжнародні події розвиваються на його користь, і, ймовірно, буде наполягати на агресивній тактиці в Україні, й війна навряд чи закінчиться найближчим часом.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс під час слухань у Конгресі 2 травня, передає Reuters.

Вона зазначила, що Росія посилила удари по інфраструктурі України, щоб перешкодити Києву переміщувати озброєння та війська, сповільнити оборонне виробництво та змусити Україну до переговорів.

"Дедалі агресивніша тактика Путіна проти України, зокрема удари по українській енергетичній інфраструктурі, спрямована на те, щоб переконати Україну, що продовження боротьби лише збільшить шкоду для неї і не запропонує шляху до перемоги. Ця агресивна тактика, швидше за все, триватиме, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", — сказала Гейнс.