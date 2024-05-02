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Війська РФ знищили і пошкодили в Україні майже 2 тисячі культурних об’єктів
КУЛЬТУРАВторгнення Росії в УкраїнуЖиттяПолітика

Війська РФ знищили і пошкодили в Україні майже 2 тисячі культурних об’єктів

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Музей Сковороди на Харківщині
Зруйнований російським обстрілом музей Григорія Сковороди на Харківщині. Травень 2022 рік. Зруйнований російським обстрілом музей Григорія Сковороди на Харківщині. Травень 2022 рік. Фото: t.me/synegubov

Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури внаслідок війни. В Україні 1987 об’єктів культурної інфраструктури зазнали пошкоджень чи руйнувань.

Про це йдеться у повідомленні МКІП.

"Станом на 25 квітня 2024 року збитків зазнали 1987 закладів культури (включно з закладами культури, підпорядкованими МКІП та іншим ЦОВВ) без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 324 – знищені (16,3%)", — йдеться в повідомленні.

Втрати закладів культури державної форми власності становлять 30 об’єктів (12% від загальної кількості закладів базової мережі загальнодержавного рівня), комунальної форми власності – 1957 об’єктів (6% від загальної кількості закладів базової мережі місцевого рівня).

Найчисельнішою групою закладів культури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48,2% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, що зазнали збитків).

Загалом постраждали 958 клубних закладів, 708 бібліотек, 153 заклади мистецької освіти, 114 музеїв та галерей, 36 театрів, кінотеатрів та філармоній, 15 парків, зоопарків та заповідників, а також три цирки.

Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії та заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) на території 281 територіальної громади (19,1% від загальної кількості ОТГ), у Вінницькій (3,2%), Дніпропетровській (19%), Донецькій (83%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%), Запорізькій (36%), Київській (27,1%), Луганській (46,2%), Львівській (4,1%), Миколаївській (44,2%), Одеській (9%), Полтавській (2%), Сумській (54,9%), Харківській (55,4%), Херсонській (43%), Хмельницькій (17%), Черкаській (6,1%), Чернігівській (47,4%), Кіровоградській (2%) областях та Києві.

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