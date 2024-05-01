Ближнє світло фар за містом залишається обов'язковим і після 1 травня

Водії повинні вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів і після 1 травня. Згідно з оновленими правилами дорожнього руху, вимога позначити транспортний засіб, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, діє протягом усього року.

Про це нагадав заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Раніше, для того щоб позначити транспортний засіб, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, з 1 жовтня по 1 травня водії повинні були вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 №1105 такий часовий проміжок відмінено, і зазначене правило для транспортних засобів застосовується постійно”, — нагадав Білошицький.

Він додав, що основна мета таких змін до ПДР — це зменшення аварійності на дорогах та запобігання загибелі і травмуванню людей у ДТП.

За словами Білошицького, світло фар — це додаткова пасивна безпека руху і це підтверджують європейські дослідження.

Так, згідно з European Commission "Daytime running light", застосування денних ходових фар зменшує кількість багатосторонніх денних аварій на автомобілях приблизно на 5–15 %.

Білошицький зазначив, що дослідження показують, що використання денних ходових вогнів не тільки покращує видимість, але також впливає на своєчасне периферійне сприйняття транспортних засобів, що здійснюють різні маневри.

До того ж, автомобілі з денними ходовими вогнями краще ідентифікуються, як автомобілі на відстані, а також оцінюються безпечніше в порівнянні з автомобілями без них. Усе це сприяє тому, що денні ходові вогні мають позитивний вплив на безпеку дорожнього руху.

За порушення — штраф 510 грн

“Частиною другою статті 122 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність, зокрема, за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами під час початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їхнє переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 510 грн”, — попередив представник патрульної поліції.

Уряд на засіданні 20 жовтня підтримав зміни у правилах дорожнього руху. Вони стосуються перевезення дітей та увімкнення фар за межами населених пунктів.

Відтепер водіям всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами треба вмикати під час руху денні ходові вогні. В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Раніше в Україні таке правило діяло в період осінньо-зимового сезону. Тепер воно діє цілий рік. Також заборонено перевозити дітей зростом менше 150 сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Також заборонено перевезення дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків. Було уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.