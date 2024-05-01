В небі над Лівобережжям України згорів метеор — коментар астронома

Уночі 1 травня в небі над центром та південним сходом України було видно спалахи, які не пов'язані з бойовими діями. Ці спалахи мають метеорну природу. Детальніше про явище розповів астроном Михайло Лашко.

Про це науковець розповів в ефірі Суспільне Студія.

Згоряння метеора бачили мешканці лівобережних областей. Лашко каже, це явище цілком природне та безпечне. Причина в тому, що планета нині проходить через метеорний потік.

"Саме в кінці квітня — на початку травня Земля проходить через два метеорних потоки — Іриди і Ета-Аквариди. Імовірніше за все, цей метеор, або суперболід, як його ще називають, був з метеорного потоку Ета-Аквариди. Сам потік був породжений кометою Алея", — пояснив астроном.

Фахівець додав, що комета під час руху навколо Сонця втрачає свої частинки — камінці, пил — і очевидно в цьому разі в ніч на 1 травня така часточка залетіла в атмосферу над Україною і там згоріла.

Жодної шкоди для людей такі явища не становлять. За словами Михайла Лашка, на Землю щодоби падає тисячі тонн метеорної речовини. Найактивніші метеорні потоки відбуваються в липні-серпні та взимку. А всього активних потоків навколо Землі — біля 10 на рік.

"Якби він був завбільшки десятки метрів, могли б бути якісь руйнування, але він був невеличкий і розформувався в атмосфері. Може, якісь маленькі частинки впали на землю. Це явище цілком природне. Земля рухається в космосі, навколоземний простір наповнений частками, пилинками, метеоритами, і вони постійно влітають в нашу атмосферу. Нічого екстраординарного тут немає", — підсумував науковець.