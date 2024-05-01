У США розбився військовий літак F-16

Винищувач F-16 Військово-повітряних сил США зазнав аварії поблизу авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико.

Про це повідомив телеканал Fox News.

За його даними, інцидент стався близько 11.50 за місцевим часом у вівторок поблизу національного парку White Sands. На борту винищувача був лише пілот, він катапультувався, йому надають медичну допомогу. Про стан його здоров'я не повідомляється.

Представники місцевої влади закликали не наближатися до місця події через можливе попадання в атмосферу шкідливих хімікатів, які перебували на борту літака. Частину території парку закрито для відвідування.

Інформації про причину катастрофи не наводиться. Як зазначає телеканал, це вже третя аварія винищувачів F-16 за останні пів року.