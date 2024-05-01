Очільник МАГАТЕ вирушить до Ірану з візитом

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати Іран для участі в ядерній конференції 6-8 травня та зустрічі з іранськими офіційними особами.

Про це пише Reuters з посиланням на іранське інформаційне агентство Mehr.

"Гроссі зустрінеться з офіційними особами Ірану в Тегерані перед участю в Міжнародній конференції з ядерних наук і технологій, що проходить в Ісфахані", — повідомляє агентство Mehr.

Глава МАГАТЕ заявив у лютому, що він планує візит до Тегерана, щоб подолати "віддалення" у відносинах між агентством МАГАТЕ та Ісламською Республікою.

Також Гроссі заявив, що хоча темпи збагачення урану в Ірані дещо сповільнилися з кінця минулого року, Іран все ще збагачує з підвищеною швидкістю близько 7 кг урану на місяць до 60% чистоти.

Збагачення до 60% наближає уран до збройового і не є необхідним для комерційного використання у виробництві ядерної енергії. Іран заперечує прагнення мати ядерну зброю, але жодна інша держава не досягла такого рівня.

Відповідно до нечинної угоди зі світовими державами від 2015 року, Іран може збагачувати уран лише до 3,67%. Після того, як тодішній президент Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з цієї угоди у 2018 році та знову запровадив санкції, Іран вийшов далеко за межі ядерних обмежень угоди.

МАГАТЕ заявило, що ядерна угода 2015 року "повністю розпалася".