Президент Володимир Зеленський провів наради з військовими щодо ситуації на фронті, наступів військ РФ і дій Сил оборони, а також заслухав доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про постачання зброї та снарядів.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань", — сказав Зеленський.

Президент заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського та обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї та комунікацію з партнерами.

"Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а українська ініціатива – наша ППО, артилерія, дрони. Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву та кожному й кожній, хто допомагає Силам оборони", — сказав він.

Зеленський подякував всім, хто виробляє дрони, хто тренує операторів, постачає все необхідне, а також тим партнерам, хто "в цей час робить справді все, що може, щоб зміцнити наші позиції".

"Дуже розраховуємо на оперативність постачання від США – це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі, яка має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні. Всюди, де Росія тисне, і де ми її маємо витіснити. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози", — сказав він.

Зеленський також заслухав доповідь Дениса Шмигаля про постачання зброї та снарядів. Прем'єр зокрема прозвітував про перемовини щодо реалізації рішень.

"Хочу подякувати уряду та особисто прем’єр-міністру Чехії за пришвидшення реалізації артилерійської ініціативи. Також детально проговорили сьогодні й підготовку до першого Саміту миру, роботу, зокрема, з державами Глобального Півдня: урядовці, дипломати, ОПУ працюватимуть, щоб якнайбільше лідерів та народів могли проявити себе у роботі щодо миру", — сказав він.

Зеленський і Шмигаль також обговорили роботу на європейському напрямку.

"Підготовку рішень, яких очікуємо у червні, фактичного відкриття переговорів про вступ України у Європейський Союз. Це те, що справді потрібно. І з нашого боку все готово", — сказав президент.