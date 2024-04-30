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"Я пройшов 900 кілометрів на протезах": як після поранення тренується ветеран ЗСУ з Дніпра. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"Я пройшов 900 кілометрів на протезах": як після поранення тренується ветеран ЗСУ з Дніпра. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Після поранення 60-річний Алмас щодня тренується на тренажерах та відвідує спортивні заняття. Чоловік розповів, що до Збройних сил України пішов добровольцем на другий день повномасштабної війни. Поранення отримав під Бахмутом. Йому ампутували дві ноги.

Тренуватися Алмас починав у лікарні, потім пересів на крісло колісне, а рік тому отримав перші протези. Чоловік розказав, що кожного дня на них проходить шість кілометрів.

За словами військового, він щонайменше двічі на день гуляє з собакою. Коли доходять до майданчика — Міку прив'язує, а сам починає займатися спортом, робить розминку.

"Починаємо з ручок, ніжок, голови, плечей. Розігріваюсь, а потім вже інші. Для мене головне — поперек. Бо люди ходять на протезах не пресом, а саме попереком", — каже Алмас.

Чоловік розповів, що протези одягає кожного дня, бо лише так можна до них звикнути. За його словами, займається поки не втомиться чи не набридне.

Згадав, що у червні буде рівно рік, як надягнув перші протези. Найскладнішими перешкодами називає бетонні сходи. Розповів, що попри труднощі шкодує лише про одне.

"Я шкодую, що я зараз не з хлопцями на передовій. Вони телефонують. Радіють, що я пройшов, що пробіг, що по телевізору побачили. Бачать, що я не опустив рук", — каже чоловік.

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