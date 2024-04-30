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У Колумбії під час аварії гелікоптера загинули дев'ять військових
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У Колумбії під час аварії гелікоптера загинули дев'ять військових

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Гелікоптер
Ілюстративне фото. REUTERS

У Колумбії під час аварії гелікоптера загинули дев'ять військових, які були мобілізовані в рамках операції проти наркокартелю країни "Клан затоки".

Про це повідомив президент країни Петро Густаво в соцмережі X (раніше Twitter).

"Я приношу свої співчуття у зв'язку із загибеллю дев'яти членів екіпажу армійського вертольота, який приземлився та доставляв війська до Південного Болівару під час операцій проти "Клану затоки"", — написав глава держави.

Національна армія Колумбії уточнила, що загинув екіпаж та пасажири вертольота Мі-17 та опублікувала список загиблих. Аварія сталася в місті Ареналь.

Як пише місцеве видання El Nuevo Siglo, що гелікоптер втратив зв'язок з диспетчерами, його виявили фермери.

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