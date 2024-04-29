СБУ оголосила підозру гендиректорові компанії-виробника "Калібрів"

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру генеральному директорові російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" Фаріду Абдрахманову. Це підприємство є одним із головних виробників крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили в СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на Фаріда Абдрахманова – гендиректора російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор", яка сприяє агресивній війні проти України. Посадовець входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва РФ та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет "Калібр", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ в Україну — організував серійне виробництво та безперебійні постачання ракетного озброєння для армії РФ

"Надалі рашисти масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні. Основними цілями ворога були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури нашої держави, зокрема житлові будинки, лікарні та енергогенерувальні підприємства", — зазначили в СБУ.

Слідчі повідомили Абдрахманову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України — планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

"Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисника буде неодмінно покарано. Розслідування проводили за процесуального керівництва ОГПУ", — йдеться у повідомленні.