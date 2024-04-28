Ілон Маск прилетів до Китаю з неанонсованим візитом. Яка причина

Американський мільярдер, головний виконавчий директор Tesla Inc. Ілон Маск у неділю, 28 квітня, приїхав у Китай із ненанонсованим візитом. Гендиректор Tesla збирається обговорити впровадження програмного забезпечення допомоги водієві.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Центрального телебачення Китаю, Маск зустрівся в Пекіні з головою Китайської ради сприяння міжнародній торгівлі Реном Хунбінем.

Очікується, що він зустрінеться з офіційними особами, щоб обговорити впровадження системи допомоги водієві Tesla, повідомила людина, яка знає це питання.

Як відзначає Bloomberg, політ бізнесмена до КНР відбувся через тиждень після того, як Маск відклав свій візит до Індії для вирішення нагальних проблем автовиробника.

Видання пише, що відвідини Маском Китаю відбуваються в нестабільний для Tesla період, коли уповільнення продажів електромобілів спонукало до скорочення витрат і скорочення більш ніж 10% робочої сили в усьому світі. Він мав прилетіти до Індії 21 і 22 квітня на зустріч із прем’єр-міністром Нарендрою Моді, але скасував свій візит через “дуже великі зобов’язання Tesla”.