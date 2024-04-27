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Історія жителя Очеретиного, який пішки вийшов з окупованих РФ околиць селища. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Історія жителя Очеретиного, який пішки вийшов з окупованих РФ околиць селища. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Переселенець з Очеретиного Іван
88-річний житель Очеретиного Іван переселенець окупація армія РФ Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Живе в шелтері та вже написав заяву на відновлення документів. 88-річний житель Очеретиного пішки вийшов з окупованих околиць селища, коли російські військові відібрали його паспорт та пообіцяли громадянство РФ. Волонтери зустріли чоловіка дорогою та привезли до Дніпра.

"У мене забрав паспорт російський військовий. Він сказав: "Ми вам оформимо російське громадянство, приходьте за паспортом в контору", — розповідає літні чоловік.

Росіяни намагались забрати у пенсіонера і мобільний телефон, проте чоловік, згадує не віддав. Коли військові пішли, Іван не знайшов ключі. Каже, подумав — теж окупанти забрали.

Історія жителя Очеретиного, який не захотів отримувати громадянство РФ та пішки вийшов із селища.

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