СБУ: Білоруські погрози лікарням Києва — це прояв ІПСО

Служба безпеки України закликала сприймати заяви представників Білорусі стосовно терористів, що нібито перебувають в київських лікарнях, як прояв ІПСО, котрі "грають на руку" Росії.

Про це повідомили у Telegram-каналі СБУ.

"Водночас наша держава вже третій рік протидіє ворогу в повномасштабній війні, та всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки. Тож і спецслужби, і місцеві влади реагують на кожну потенційну загрозу, згідно з передбаченими протоколами дій", — мовиться у повідомленні.

В СБУ підкреслили, що наразі вживаються всі необхідні заходи, щоб знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози.

"Представникам білоруського режиму, що повністю здав свою державу Росії, варто зрозуміти просту річ — люди, котрі захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами. Бо справжні терористи перебувають у Кремлі, й вони обов'язково отримають покарання за свої злочини", — наголосили у Службі безпеки.

Окрім цього, в СБУ додали, що "білоруській владі треба не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, "як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із кремлівським диктатором".

25 квітня голова КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що в Києві у лікарнях на вулиці Богатирській 30 і 32 "ховаються терористи".