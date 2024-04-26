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На війні в Україні РФ втратила 950 військових за добу — Генштаб
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуВійна

На війні в Україні РФ втратила 950 військових за добу — Генштаб

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Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Фото: Associated Press

Станом на ранок 26 квітня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 463 930 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 950 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7262 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13957 (+15) од,
  • РСЗВ – 1049 (+0) од,1867 (+31) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1049 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 772 (+0) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 2119 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1962 (+16).

Дані уточнюються.

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