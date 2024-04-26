На війні в Україні РФ втратила 950 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 26 квітня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 463 930 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 950 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7262 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13957 (+15) од,
- РСЗВ – 1049 (+0) од,1867 (+31) од,
- РСЗВ / MLRS – 1049 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 772 (+0) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12),
- крилаті ракети ‒ 2119 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 1962 (+16).
Дані уточнюються.