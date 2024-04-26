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Минулої доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень — Генштаб
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Минулої доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень — Генштаб

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Війна ЗСУ
Українська РСЗВ на позиції. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом війська РФ завдали 4 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Суми; Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова Харківської області; Миколаївка, Часів Яр, Спірне, Диліївка, Виїмка, Калинове, Семенівка, Карлівка, Новогродівка, Євгенівка, Бердичі, Олександропіль, Архангельське, Новокалинове, Красногорівка, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Качкарівка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ввійська РФ здійснили 20 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Терни, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили понад 30 атак в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де окупанти 19 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямкувійська РФ 2 рази атакували позиції Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру українськіі наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби росіяни здійснили 3 безуспішні атаки позицій українських військ.

Водночас Сили оборони продовжуютьзавдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах військ рф.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління та 1 району зосередження особового складу росіян.

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