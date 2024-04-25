Європарламент вимагає звільнити захоплений хуситами екіпаж Galaxy Leader

Європейський парламент закликав ЄС вжити негайних заходів для звільнення заручників, захоплених єменськими хуситами під час атаки на японське торговельне судно Galaxy Leader, включно з трьома громадянами України.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту щодо безпрецедентної атаки Ірану проти Ізраїлю, ухваленій під час засідання у Страсбурзі 25 квітня.

“За” резолюцію проголосували 357 євродепутатів, “проти” — 20, а 58 — утрималися.

“Європейський парламент… закликає ЄС та його країни-члени посилити зусилля, щоб забезпечити безпечне та негайне звільнення всіх заручників, що були захоплені (на борту) судна Galaxy Leader, включаючи двох громадян Болгарії, одного – Румунії та трьох – України, які утримуються хуситами з 19 листопада 2023 року; закликає високого представника ЄС та країни-члени наростити дипломатичні зусилля у цьому контексті та долучити всі відповідні сторони, щоб гарантувати безпечне повернення захоплених європейців без подальшого зволікання”, — наголошується у резолюції.

Також зазначається, що Іран тримає під прямим контролем єменських хуситів та надає їм суттєву військову підтримку. Атаки хуситів проти міжнародного комерційного судноплавства, зокрема, в районі Баб-ель-Мандебської протоки, що відбуваються з жовтня 2023 року, вразили комерційний рух у Червоному морі та спричинили загрози для світової економічної стабільності.

“Резолюція нарешті вітає рішення Ради розпочати операцію Військово-морських сил ЄС ASPIDES для захисту свободи судноплавства біля узбережжя Ємену, водночас закликаючи Іран та підконтрольні йому організації забезпечити звільнення та безпечне повернення захоплених європейських членів екіпажу, взятих із суден, що проходили повз в регіоні”, — йдеться у документі.

Для підтримання безпеки судноплавства у лютому 2024 року ЄС започаткував в цьому регіоні військово-морську місію ASPIDES.

Раніше Міжнародної палата судноплавства закликала міжнародне співтовариство до дій для негайного звільнення всіх 25 членів екіпажу судна Galaxy Leader, які були захоплені військовою силою та утримуються хуситами в якості заручників.

Єменські повстанці-хусити 19 листопада 2023 року захопили у Червоному морі вантажне судно Galaxy Leader, на борту якого перебували, зокрема, українці. Японська компанія орендувала вантажне судно Galaxy Leader у британської компанії, яка частково належить ізраїльтянину Рамі Унгеру. Судно вийшло з порту в Туреччині в напрямку Індії і йшло під прапором Багамських островів.