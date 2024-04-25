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Україна збільшить кількість дальніх атак на Росію — командувач армії Британії
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Україна збільшить кількість дальніх атак на Росію — командувач армії Британії

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Тоні Радакін
Командувач армії Великої Британії Ентоні Радакін. Getty Images

Голова комітету начальників штабів Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна має намір посилити дальні удари по території Росії.

Про це адмірал повідомив у інтерв'ю Financial Times.

Радакін визнав, що наразі українська оборона перебуває під впливом песимістичних настроїв, зазначивши, що Київ зіткнувся з важкою боротьбою за відсіч російським окупантам, що наступають.

Водночас британський командувач підкреслив, що такий похмурий "аналіз" війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь України.

Адмірал наголосив, що до них відносяться останні пакети допомоги від США і Європи, все більш успішні удари України з далекої відстані, а також "повний провал Москви у спробі перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море".

"Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона [ігнорує] те, де ми перебуваємо зараз, і де ми будемо в найближчі кілька років", — пояснив Радакін, додавши, що люди повинні припинити "задобрювати Росію" і вважати, що вона "якимось чином має значні переваги".

Британський командувач не висловив жодних очевидних застережень щодо українських атак і диверсійних рейдів всередині Росії.

"У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби її здатність продовжувати глибокі операції буде [все більше] ставати особливістю війни. Вони, безумовно, мають ефект", — підсумував адмірал.

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