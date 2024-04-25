Президент Володимир Зеленський зустрівся із канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом, який приїхав з візитом до України.

Про це повідомили в ОП.

"Високо цінуємо партнерство між нашими державами. Важливо, що першу угоду про співробітництво у сфері безпеки ми підписали саме зі Сполученим Королівством", — сказав Зеленський.

Президент подякував за найбільший пакет оборонної допомоги від Британії на пів мільярда фунтів стерлінгів, оголошений напередодні.

Глава держави відзначив рішення Британії збільшити фінансування оборонних потреб уряду Сполученого Королівства до 2,5% ВВП.

Зеленський підкреслив, що відповідний крок не лише сприятиме допомозі Україні надалі, а й посилить безпеку у Європі.

"Було б добре, якби й інші збільшили свої видатки на оборону. Це б суттєво зміцнило обороноздатність Європи перед лицем імовірних викликів", — наголосив президент.

Глава держави також зауважив, що під час війни для України надзвичайно важлива фінансова підтримка економіки з боку Британії.

"Особливу увагу учасники розмови приділили санкційній політиці. При цьому наголосили на важливості розширення обмежувальних заходів проти РФ та унеможливлення обходу агресором чинних санкцій", — додали в ОП.