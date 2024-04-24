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Грецію вкрило помаранчевим пилом із Сахари. Він вже дістався України
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Грецію вкрило помаранчевим пилом із Сахари. Він вже дістався України

ЗМІ
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Афіни, Греція
Чоловік робить фотографії, коли африканський пил із пустелі Сахара покриває місто Афіни, Греція, 23 квітня 2024 року. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Афіни та низку інших міст у Греції у вівторок, 23 квітня, вкрило помаранчевим пилом, який шквальний вітер приніс із Сахари (Африка). 24 квітня пил з Африки, який фіксували в Греції, дістався й України.

Про це повідомляє The Guardian та "Укргідрометцентр".

"Це один з найсерйозніших випадків концентрації пилу і піску з Сахари з 21-22 березня 2018 року, тоді (пилові — ред.) хмари вкрили, зокрема, острів Крит", — сказав директор з досліджень погоди в Афінській обсерваторії Костас Лагувардос.

Греція
Африканський пил із пустелі Сахара покриває місто Афіни, Греція, 23 квітня 2024 року. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Влада попередила, що буря може становити загрозу для людей, які мають проблеми з органами дихання. За прогнозами синоптиків, вже в сьогодні хмара пилу має поступово розсіятися.

Зазначається, що сильний вітер протягом останніх кількох днів також сприяв поширенню лісових пожеж на півдні країни. Пожежна служба повідомила у вівторок ввечері, що за останні 24 години у країні виникло 25 лісових пожеж.

Пил із Сахари дістався України

24 квітня в "Укргідрометцентрі" повідомили, що пил з Африки, який днями фіксували в Греції, дістався України.

Там оприлюднили супутникове зображення, на якому видно, що пил потрапив до українських південних та центральних областей і поширюється на північ.

Зазначається, що оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах.

"Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими", — йдеться у повідомленні.

В "Укргідрометцентрі" додали, що пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці й з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.

У середу, 27 березня, повідомлялося, що повітряна маса з частинками сахарського пилу накрила Румунію, починаючи з середи і до вечора четверга. За даними урядової установи Румунії з прогнозування погоди (ANM), в ніч з четверга на п'ятницю повітряна маса, насичена пиловими частинками, мала перетнути територію Румунії і з’явитися над Чорним морем і Україною.

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