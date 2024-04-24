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Штурмовики 225-го окремого батальйону отримали 40 бронеавтомобілів “Козак”
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Штурмовики 225-го окремого батальйону отримали 40 бронеавтомобілів “Козак”

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Бронемашини "Козак"
Броньовані машини "Козак-2М1" та "Козак-5" для 225-ого окремого штурмового батальйону. Facebook / Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров разом з начальником Генерального штабу Збройних сил України генерал-майором Анатолієм Баргилевичем передали українським воїнам з 225-го окремого штурмового батальйону 40 бронеавтомобілів “Козак”, українського виробництва.

Про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

"15 броньованих машин "Козак-2М1" та 25 одиниць багатофункціональних бронеавтомобілів "Козак-5", виробництва ПАТ "Науково-виробниче об’єднання "Практика", повністю відповідають стандартам НАТО і мають високий протимінний захист", — написав Умєров.

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