Подоляк: Залужний почне працювати послом у Британії найближчими тижнями

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розпочне виконувати обов'язки посла у Великій Британії вже найближчими тижнями.

Про це повідомив в ефірі КИЇВ24 радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

Як підкреслив Подоляк, усі юридичні процедури вже пройдені.

"Наскільки я розумію, офіційно там уже все уточнено. Він буде послом, мається на увазі щодо агреману та протокольних процедур через Міністерство закордонних справ. Думаю, питання тижнів, деякі логістичні складові потрібно вирішити", — сказав радник.

Подоляк додав, що "не всі витримують навантаження", тому ротація кадрів — це нормальний процес.

Раніше у МЗС поінформували, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

7 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав, що після кількох розмов із генералом особисто переконався, що у Валерія Залужного "лежить душа" до виконання обов'язків дипломата.