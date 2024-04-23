Уряд звільнив одного із заступників Умєрова

Кабінет міністрів 23 квітня звільнив Віталія Половенка з посади заступника очільника оборонного відомства.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Під час засідання Кабмін також ухвалив рішення звільнити Тетяну Лактіонову з посади заступника голови Національної соцсервісної служби.
"Тимчасово покладено виконання обов'язків держсекретаря Міністерства у справах ветеранів на Віту Шаповалову", — додав Мельничук.
Половенко був призначений урядом на посаду заступника очільника МО 1 грудня 2023 року. Він служить в ЗСУ з 15 липня 2000 року й донині.