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Уряд звільнив одного із заступників Умєрова
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Уряд звільнив одного із заступників Умєрова

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Кабінет міністрів України
Кабінет міністрів України. Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів 23 квітня звільнив Віталія Половенка з посади заступника очільника оборонного відомства.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Під час засідання Кабмін також ухвалив рішення звільнити Тетяну Лактіонову з посади заступника голови Національної соцсервісної служби.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків держсекретаря Міністерства у справах ветеранів на Віту Шаповалову", — додав Мельничук.

Половенко був призначений урядом на посаду заступника очільника МО 1 грудня 2023 року. Він служить в ЗСУ з 15 липня 2000 року й донині.
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