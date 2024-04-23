Десятки тисяч авіарейсів, що прямували до Великої Британії та з неї, постраждали від придушення систем GPS, ймовірно, з російського боку.

Про це пише британський таблоїд The Sun, журналісти якого разом із дослідниками з організації GPSJAM.org проаналізували загальнодоступні бортові журнали.

Згідно з дослідженням, з серпня 2023 року близько 46 тисяч літаків мали проблеми із супутниковою навігацією, перебуваючи в повітряному просторі країн Балтійського регіону, що межують із Росією.

Зокрема, про перешкоди на понад 2300 своїх рейсів відзвітувала авіакомпанія Ryanair, Wizz Air повідомила про майже 1400, British Airways – про 82, а EasyJet – про чотири.

Єдиним великим британським авіаперевізником, який не постраждав від придушення GPS, стала авіакомпанія Virgin Atlantic, літаки якої не літають через цей регіон.

У дослідженні зазначається, що кількість подібних інцидентів збільшилася з менш ніж 50 на тиждень минулого року до більш ніж 350 на тиждень у березні 2024 року.

Супутникова система GPS є частиною навігаційної системи повітряного судна, і перешкоди в ній можуть становити загрозу безпеці польоту. Дослідники зазначають, що літаки отримували неправдиві дані, які змушували екіпаж відхилятися від курсу, щоб уникнути перешкод, яких насправді не було.

Управління цивільної авіації Великої Британії в коментарі The Sun заявило, що глушіння сигналу часто пов'язане з військовою діяльністю, але не означає, що комерційні літаки є його безпосередньою мішенню.

"Глушіння GPS безпосередньо не впливає на навігацію літака, і хоча це відома проблема, це не означає, що літак був заглушений навмисно", – пояснив керівник відділу льотних операцій управління Гленн Бредлі.

Воєнний експерт Джек Вотлінг із аналітичного центру RUSI зазначив, що Росія "давно застосовує глушіння GPS як інструмент переслідування", поширюючи його на територію країн НАТО.

"Усюди, де є російська присутність, ви бачите відмову GPS, і такий є в Калінінграді, який межує з Лтвою та Польщею", – сказав він.

У березні газета Times писала, що Росія могла заглушити GPS-сигнал літаком міністра оборони Британії, який пролітав поблизу Калінінграда, повертаючись до Лондона з Польщі.