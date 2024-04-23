НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Росія, ймовірно, глушить GPS-сигнал, що впливає на безпеку британських рейсів — The Sun
ВЕЛИКА БРИТАНІЯРОСІЯАВІАСПОЛУЧЕННЯПодії

Росія, ймовірно, глушить GPS-сигнал, що впливає на безпеку британських рейсів — The Sun

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Літак компанії Ryanair
Літак компанії Ryanair. Літак компанії Ryanair. Фото: corporate.ryanair.com

Десятки тисяч авіарейсів, що прямували до Великої Британії та з неї, постраждали від придушення систем GPS, ймовірно, з російського боку.

Про це пише британський таблоїд The Sun, журналісти якого разом із дослідниками з організації GPSJAM.org проаналізували загальнодоступні бортові журнали.

Згідно з дослідженням, з серпня 2023 року близько 46 тисяч літаків мали проблеми із супутниковою навігацією, перебуваючи в повітряному просторі країн Балтійського регіону, що межують із Росією.

Зокрема, про перешкоди на понад 2300 своїх рейсів відзвітувала авіакомпанія Ryanair, Wizz Air повідомила про майже 1400, British Airways – про 82, а EasyJet – про чотири.

Єдиним великим британським авіаперевізником, який не постраждав від придушення GPS, стала авіакомпанія Virgin Atlantic, літаки якої не літають через цей регіон.

У дослідженні зазначається, що кількість подібних інцидентів збільшилася з менш ніж 50 на тиждень минулого року до більш ніж 350 на тиждень у березні 2024 року.

Супутникова система GPS є частиною навігаційної системи повітряного судна, і перешкоди в ній можуть становити загрозу безпеці польоту. Дослідники зазначають, що літаки отримували неправдиві дані, які змушували екіпаж відхилятися від курсу, щоб уникнути перешкод, яких насправді не було.

Управління цивільної авіації Великої Британії в коментарі The Sun заявило, що глушіння сигналу часто пов'язане з військовою діяльністю, але не означає, що комерційні літаки є його безпосередньою мішенню.

"Глушіння GPS безпосередньо не впливає на навігацію літака, і хоча це відома проблема, це не означає, що літак був заглушений навмисно", – пояснив керівник відділу льотних операцій управління Гленн Бредлі.

Воєнний експерт Джек Вотлінг із аналітичного центру RUSI зазначив, що Росія "давно застосовує глушіння GPS як інструмент переслідування", поширюючи його на територію країн НАТО.

"Усюди, де є російська присутність, ви бачите відмову GPS, і такий є в Калінінграді, який межує з Лтвою та Польщею", – сказав він.

У березні газета Times писала, що Росія могла заглушити GPS-сигнал літаком міністра оборони Британії, який пролітав поблизу Калінінграда, повертаючись до Лондона з Польщі.

Топ дня
Війна, ЗСУ, Донбас
МЗС змінює консульські послуги чоловікам призовного віку, США голосуватимуть за допомогу Україні. 790 день війни. Онлайн Важливо
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
США, Україна
Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про надання допомоги Україні за скороченою процедурою Важливо
Британський глава уряду
Велика Британія оголосила про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги Важливо
Прапор США
США готують пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів — Reuters

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Ріші Сунак
Британія збільшить видатки на оборону до 2,5% від ВВП — Сунак
Найбільша колона пожежно-рятувальної техніки вирушила з Британії в Україну
Найбільша за час вторгнення РФ колона пожежно-рятувальної техніки вирушила з Британії в Україну
Зеленський і Сунак обговорили новий пакет військової допомоги
Зеленський і Сунак обговорили новий пакет військової допомоги
Велика Британія, Міноборони
Більше половини військового фонду для України, яким керує Міноборони Британії, не використано через бюрократію — ЗМІ
На початок