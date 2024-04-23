НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Німеччині затримали чотирьох китайських шпигунів, серед них помічник політика з AfD
НІМЕЧЧИНАКИТАЙСвіт

У Німеччині затримали чотирьох китайських шпигунів, серед них помічник політика з AfD

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прапор Німеччини
Прапор Німеччини. Прапор Німеччини. Ілюстративне фото: Getty Images

У Німеччині 22 квітня поліція заарештувала чотирьох людей за підозрою у шпигунстві на користь Китаю, серед них виявився помічник члена партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Про це повідомляє Reuters.

За даними німецьких ЗМІ, Цзянь Джі працював помічником головного кандидата від AfD на виборах до Європейського парламенту Максиміліана Краха та жив як у Брюсселі, так і в Дрездені.

Слідчі підозрюють, що він шпигував за діячами китайської опозиції в Німеччині, заявили прокурори. Влада заарештувала його в Дрездені в понеділок і провела обшук у його квартирах.

"Його звинувачують в особливо тяжкій справі про роботу на іноземну спецслужбу", — зазначили у прокуратурі.

Речник AfD сказав, що ця новина "дуже тривожна": "Але оскільки на цей час у нас немає додаткової інформації щодо справи, ми повинні дочекатися подальшого розслідування прокуратури".

Підозрюваного заарештували, через кілька годин після того, як трьох громадян Німеччини затримали за підозрою в співпраці з MSS для передачі технологій, які могли бути використані у військових цілях.

Як пише Spiegel, правоохоронці заарештували 59-річного чоловіка з Бад-Хомбурга і подружню пару з Дюссельдорфа за підозрою в "агентурній діяльності на користь спецслужб" Китаю і порушенні Закону про зовнішню торгівлю і платежі.

Федеральний генеральний прокурор заявив, що 59-річний підозрюваний Томас Р. нібито контактував зі співробітником китайської секретної служби MSS, який збирав у Німеччині дані про "інноваційні технології, що можуть бути використані у військових цілях". Підозрюваному нібито допомагала подружня пара, яка керували компанією в Дюссельдорфі. За версією слідства, компанія слугувала "засобом для налагодження контактів і співпраці" з німецькими вченими та дослідниками.

Прокурор також зазначив, що інформація, яка була передана китайському агенту, стосувалася сучасних машинних деталей, які можуть використовуватися у двигунах, зокрема, на бойових кораблях.

Слідчі також вважають, що затриманий також незаконно вивіз до Китаю спеціальний лазер, який придбав у Німеччині за дорученням MSS.

За інформацією Spiegel, тепер підозрювані постануть перед слідчим суддею Федерального суду, який має ухвалити рішення про обрання попереднього ув’язнення.

Ці арешти відбулися через тиждень після поїздки канцлера Олафа Шольца до Китаю, щоб переконати Пекін у підтримці економіки Росії під час війни та порушити питання крадіжки інтелектуальної власності та справедливого доступу до ринку.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині у Баварії поліція Байройта затримала двох підозрюваних у шпигунстві диверсантів, пов’язаних із Росією. Вони, зокрема, шпигували за військовими базами США у Німеччині, де тренуються українські військові.

Топ дня
Британський глава уряду
Велика Британія оголосила про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги Важливо
Війна, ЗСУ, Донбас
МЗС змінює консульські послуги чоловікам призовного віку, США голосуватимуть за допомогу Україні. 790 день війни. Онлайн Важливо
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
США, Україна
Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про надання допомоги Україні за скороченою процедурою Важливо
Прапор США
США готують пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів — Reuters

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Снаряди
Більшість зброї для України з нового пакета США вже на складах Німеччини та Польщі — CNN
Patriot
Німеччина закликає США передати Україні хоча б один ЗРК Patriot — Bloomberg
Knauf
Німецька компанія Knauf йде з Росії після репортажу про участь у “відбудові” Маріуполя
Прапор Німеччини
Німеччина схвалила експорт зброї у першому кварталі 2024 року. Скільки отримала Україна
На початок