У Німеччині 22 квітня поліція заарештувала чотирьох людей за підозрою у шпигунстві на користь Китаю, серед них виявився помічник члена партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Про це повідомляє Reuters.

За даними німецьких ЗМІ, Цзянь Джі працював помічником головного кандидата від AfD на виборах до Європейського парламенту Максиміліана Краха та жив як у Брюсселі, так і в Дрездені.

Слідчі підозрюють, що він шпигував за діячами китайської опозиції в Німеччині, заявили прокурори. Влада заарештувала його в Дрездені в понеділок і провела обшук у його квартирах.

"Його звинувачують в особливо тяжкій справі про роботу на іноземну спецслужбу", — зазначили у прокуратурі.

Речник AfD сказав, що ця новина "дуже тривожна": "Але оскільки на цей час у нас немає додаткової інформації щодо справи, ми повинні дочекатися подальшого розслідування прокуратури".

Підозрюваного заарештували, через кілька годин після того, як трьох громадян Німеччини затримали за підозрою в співпраці з MSS для передачі технологій, які могли бути використані у військових цілях.

Як пише Spiegel, правоохоронці заарештували 59-річного чоловіка з Бад-Хомбурга і подружню пару з Дюссельдорфа за підозрою в "агентурній діяльності на користь спецслужб" Китаю і порушенні Закону про зовнішню торгівлю і платежі.

Федеральний генеральний прокурор заявив, що 59-річний підозрюваний Томас Р. нібито контактував зі співробітником китайської секретної служби MSS, який збирав у Німеччині дані про "інноваційні технології, що можуть бути використані у військових цілях". Підозрюваному нібито допомагала подружня пара, яка керували компанією в Дюссельдорфі. За версією слідства, компанія слугувала "засобом для налагодження контактів і співпраці" з німецькими вченими та дослідниками.

Прокурор також зазначив, що інформація, яка була передана китайському агенту, стосувалася сучасних машинних деталей, які можуть використовуватися у двигунах, зокрема, на бойових кораблях.

Слідчі також вважають, що затриманий також незаконно вивіз до Китаю спеціальний лазер, який придбав у Німеччині за дорученням MSS.

За інформацією Spiegel, тепер підозрювані постануть перед слідчим суддею Федерального суду, який має ухвалити рішення про обрання попереднього ув’язнення.

Ці арешти відбулися через тиждень після поїздки канцлера Олафа Шольца до Китаю, щоб переконати Пекін у підтримці економіки Росії під час війни та порушити питання крадіжки інтелектуальної власності та справедливого доступу до ринку.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині у Баварії поліція Байройта затримала двох підозрюваних у шпигунстві диверсантів, пов’язаних із Росією. Вони, зокрема, шпигували за військовими базами США у Німеччині, де тренуються українські військові.