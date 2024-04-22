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РНБО розробляє Українську доктрину: секретар Литвиненко розповів деталі
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РНБО розробляє Українську доктрину: секретар Литвиненко розповів деталі

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Олександр Литвиненко
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко. Служба зовнішньої розвідки України

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко заявив, що наразі триває робота над створенням Української доктрини, яку раніше анонсував президент Володимир Зеленський.

Про це посадовець повідомив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Литвиненка, Українська доктрина, тобто планування майбутнього після завершення війни, важлива, адже "коли ми плануємо, ми забезпечуємо зв'язок людей між собою, ми створюємо спільне бачення".

"Ще одне наше завдання — запустити модерований діалог із розробки візії. Це завдання глави держави — сприяти формуванню суспільного консенсусу", — зазначив секретар РНБО.

Посадовець додав: "На базі Національного інституту стратегічних досліджень хочемо розгорнути національну дискусію. Інститут має сприяти процесу".

Що відомо про Українську доктрину

28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський під час засідання Верховної ради запропонував до загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої Української доктрини. А саме:

  • філософія перемоги України;
  • глобальність української безпеки;
  • політика героїв;
  • політика справедливості;
  • трансформація за 10 років (нова зовнішня політика, економіка, відносини між державою і суспільством, розвиток територій, освіта та наука, культура, рівень безпеки та свободи в Україні).

"Ми створимо нову і набагато сильнішу Україну! Якою бути Україні-переможниці — визначимо всі разом. Так само як разом захищаємо свободу та незалежність", — вказав тоді глава держави.

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