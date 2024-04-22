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Торік поліція вилучила близько 5500 одиниць вогнепальної зброї — Клименко
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Торік поліція вилучила близько 5500 одиниць вогнепальної зброї — Клименко

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Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. пресслужба МВС

За 2023 рік правоохоронці вилучили у громадян близько 5500 одиниць вогнепальної зброї.

Про це в етері телемарафону сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Це робота, яку всі правоохоронні органи проводять щоденно, щогодинно, і вночі в тому числі. І цей випадок (вбивство поліцейського на Вінниччині, — ред.) показує, що який би не був мотив цих громадян, вони порушили закон і мають відповісти", — сказав він.

Міністр зазначив, що кожен такий випадок змушує змінювати протоколи реагування. Мова йде як про ДСНС, так і Національну поліцію.

"Ми маємо реагувати на будь-які помилки, які були, можливо, допущені перед цим. Адже ці помилки, і ці неточності в цих інструкціях, можуть призводити до втрати наших працівників", — сказав Клименко.

Він також розповів, що військові, яких підозрюють у стрілянині по поліцейських на Вінниччині, перевозили в автомобілі боєприпаси та гранати, які потім скинули у водойму.

Що відомо про напад на поліцейських на Вінниччині

20 квітня під час комендантської години у Гайсинському районі патрульні зупинили автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків. Під час перевірки документів вони відкрили вогонь.

Від отриманих поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький.

Поліцейський, який отримав поранення, перебуває у Бершадській районній лікарні. Його здоров'ю нічого не загрожує, повідомила Суспільному головна лікарка закладу Лілія Брикуля.

Разом з поліцейськими, в яких стріляли на Вінниччині, був цивільний чоловік. Правоохоронці везли його на освідування.

Увечері 20 квітня на Вінниччині знайшли автомобіль, яким пересувалися підозрювані у вбивстві поліцейського. Також разом із ним виявили боєприпаси.

21 квітня в Одеській області правоохоронці затримали чоловіків. Підозрювані, двоє військових, 52 та 26 років, батько та син, уродженці Вінницької області.

Під час затримання підозрювані зізналися, що на правоохоронців напали, оскільки перевозили бойові гранати. Після інциденту вони планували втекти з України.

Підозрюваним повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, а також у дезертирстві.

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