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В Індії загорілося сміттєзвалище Газіпур
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В Індії загорілося сміттєзвалище Газіпур

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Пожежа на сміттєзвалищі Газіпур, Індія
Дим від пожежі на сміттєзвалищі Газіпур, Індія, 28 березня 2022 року. AP

У столиці Індії Делі вночі 22 квітня виникла пожежа на найбільшому в країні сміттєзвалищі Газіпур. Триває ліквідація вогню.

Про це повідомляє видання India Today.

Зазначається, що повідомлення про пожежу було отримано о 5:22 за місцевим часом.

"Спочатку було залучено дві пожежні машини. Пізніше на місце було направлено ще шість пожежних машин. Пожежники намагаються загасити полум'я", — зазначив представник пожежної служби Делі.

За даними India Today, причиною пожежі, ймовірно, стала спекотна та суха погода.

Водночас як пише The Hindustan Times, причиною пожежі на звалищі став газ, що утворився на полігоні.

У виданні додають, що інформації про постраждалих наразі немає, однак дим та масштабна пожежа спричинили хвилю паніки серед населення.

У 2022 році на сміттєзвалищі Газіпур було зареєстровано три випадки пожежі, включно з пожежею 28 березня, яку було ліквідовано через понад 50 годин. Остання пожежа на сміттєзвалищі Газіпур була зареєстрована в червні 2023 року.

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