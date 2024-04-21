У Польській митній службі стався збій системи: вантажівки стоять

Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні призупинено через збій системи у митній службі Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужбі України.

Через цей збій оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не відбувається.

Прикордонники повідомляють, що орієнтовно відновлять пропуск вагонів о восьмій ранку 22 квітня.

"Рух легкових автомобілів та автобусів підтримується встановленим порядком", — додали в ДПСУ.

Наразі причини збою не повідомляються. Водіїв просять врахувати цю інформацію, плануючи поїздки. Польські фермери продовжують блокаду ПП "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".