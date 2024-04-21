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З аеропорту Кишинева евакуювали людей через загрозу вибуху
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З аеропорту Кишинева евакуювали людей через загрозу вибуху

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Кишинівський міжнародний аеропорт
Кишинівський міжнародний аеропорт. Фото: Chisinau International Airport / Facebook

У Молдові 21 квітня евакуйовували пасажирів та персонал з аеропорту Кишинева через загрозу вибуху.

Про це повідомило видання Newsmaker з посиланням на прессекретарку прикордонної поліції Раїсу Новицькі.

"Наразі в аеропорту Кишинева оголошено тривогу. Усі спеціалізовані служби МВС проводять перевірки на місці. Пасажирів та співробітників аеропорту евакуювали з будівлі", — зазначила речниця.

Як пишуть ЗМІ, напередодні ввечері молдовські правоохоронці отримали інформацію про закладені бомби у аеропорту Кишинева та в одному з літаків. З території евакуювали пасажирів та персонал, але вибухівку не знайшли.

До слова, у 2022 році аеропорт Кишинева регулярно потерпав від дзвінків із "мінуваннями". Тоді у Молдові правоохоронці порушили кримінальну справу через тероризм за фактом системного "мінування" держустанов, торгових центрів та аеропортів.

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