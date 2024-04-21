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Їздять за 50 км, принесли генератор: як працює сімейна пекарня у Харкові під час знеструмлень. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Їздять за 50 км, принесли генератор: як працює сімейна пекарня у Харкові під час знеструмлень. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Родина Корнієнків відкрила пекарню у січні — за два місяці до постійних знеструмлень у Харкові. На початку вторгнення родина переїхала до Валок, тому тепер щодня їздить за 50 кілометрів на роботу.

Пекарню на Холодній Горі вдалося відкрити завдяки грантовим коштам.

"Ми отримали грант і нам зробили закупівлю обладнання, за рік ми повинні зробити бізнес-план, який ми подавали на грант і якщо ми все робимо, йде прибуток, тоді нам дають наше обладнання уже повністю в наше використання. Це наш сімейний бізнес. У нас є маркетолог Євгенія, я, сестра Світлана — пекар, мама Наталія — вона робить всю кулінарію", — розповіла Марія Корнієнко.

Приміщення у Валках не знайшли, тому тепер їздять на роботу автобусами або попутним транспортом.

"Ми починали з пекарів. Нам це подобається, особливо хліб на заквасці. Це треба душу вкласти в цей хліб — ця закваска, яку потрібно годувати кожний день, тому що вона — знаєте, як "тамагочі" раніше був — може просто померти", — розказує Марія.

За три місяці після відкриття кількість клієнтів зросла удвічі. Щодня сюди приходить із сотню покупців.

"Ми кожні два тижні придумаємо щось нове, тому у нас є бажання щось робити, творити: і хліб, годувати людей, робити для діток пастилу. Ми починали з батонів, "кирпичика", палянички, багетів і чотирьох видів хліба на заквасці. Зараз у нас уже 10 видів хліба на заквасці й кожний день ми поповнюємо асортимент".

Коли почалися знеструмлення, її сестра Світлана привезла з дому генератор — на ньому в пекарні працюють у другій половині дня.

У пекарні випрацювали власну схему випікання хліба, щоб той не псувався через постійні відключення світла.

Електрику часто відключають не за графіком — через російські обстріли місто майже місяць не має стабільного енергопостачання.

За словами Марії, хліб, який на момент знеструмлення опинився у печі, там і залишається — його допікають після появи живлення.

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