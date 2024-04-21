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У Росії заблокували сайт "Репортерів без кордонів"
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У Росії заблокували сайт "Репортерів без кордонів"

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МЗС РФ
МЗС РФ. МЗС РФ. Фото: Міністерство закордонних справ РФ

У Росії на вимогу "державного органу "заблокували сайт міжнародної організації "Репортери без кордонів", сайт фонду Пінчука, проєкт "OSINT-бджоли" та черговий домен проєкту "Хочу жити" для російських солдатів, які бажають здатися в полон ЗСУ.

Про це повідомив проєкт "Роскомсвобода".

Наразі невідомо, що саме стало причиною блокування. Доступ до сайту закрили на вимогу неназваного "державного органу". Зазвичай ініціатором таких блокувань є генеральна прокуратура Росії.

Крім того, за даними "Роскомсвободи", під блокування на вимогу "невказаного держоргану" потрапив сайт фонду українського підприємця Віктора Пінчука, проєкт "OSINT-бджоли" (він допомагає за відкритими джерелами ідентифікувати російських військових, що воюють в Україні), черговий домен проєкту "Хочу жити" для російських солдатів, які бажають здатися в полон ЗСУ, та посилання зі зверненням до росіян на польському сайті Legion Polski.

"Репортери без кордонів" — неурядова організація, яка займається захистом свободи слова та журналістів у всьому світі. Серед іншого вона раз на кілька років публікує рейтинг "ворогів свободи преси" — політиків, які, на думку організації, утискають незалежні ЗМІ у своїх країнах. Від Росії до рейтингів останніх років входять глава країни Володимир Путін та голова Чечні Рамзан Кадиров.

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