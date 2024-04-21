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У Польщі відбувається другий тур місцевих виборів
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У Польщі відбувається другий тур місцевих виборів

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Польща вибори
Вибори у Польщі. Уранці 15 жовтня у Польщі відрились виборчі дільниці. Фото: AP

У Польщі в неділю триває другий тур виборів до органів місцевого самоврядування країни.

Мерів міст, війтів і бургомістрів обирають у тих населених пунктах РП, де переможця не змогли обрати під час першого туру виборів 7 квітня, передає Рolsatnews.

Голова Національної виборчої комісії Сильвестр Марціняк повідомив, що кількість жителів у цих гмінах і містах становить майже 15 мільйонів громадян, а кількість виборців — понад 12 мільйонів. У виборах беруть участь понад 100 тисяч людей.

Загалом, під час другого туру місцевих виборів у Польщі має бути обрано 748 мерів, війтів і бургомістрів, у т. ч. в 60 середніх і великих містах, дев’ять з яких є воєводськими центрами. Зокрема, серед великих міст мерів у неділю обирають у Вроцлаві, Кракові, Познані, Кєльцах, Ольштині, Ряшеві, Гожуві Великопольському, Торуні і Зеленій Гурі.

Виборчі дільниці буде закрито о 22-й годині за київським часом.

У Польщі 7 квітня відбулися місцеві вибори, де перемогла партія "Право і Справедливість". На другому місці партія нинішнього премʼєр-міністра Дональда Туска "Громадянська платформа".

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