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США планують вперше запровадити санкції проти батальйону ЦАХАЛу — Axios
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США планують вперше запровадити санкції проти батальйону ЦАХАЛу — Axios

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Держдеп США
Держдеп США. Ілюстративне фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен протягом кількох днів оголосить про санкції проти батальйону Армії оборони Ізраїлю "Нецах Єгуда" за порушення прав людини на окупованому Західному березі річки Йордан. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розкритикував таке рішення і назвав його "моральною ницістю".

Про це повідомляє Axios з посиланням на три джерела у США.

За словами джерел, санкції забороняють батальйону та його членам отримувати будь-яку військову допомогу або навчання США.

Закон 1997 року, автором якого був тодішній сенатор Патрік Ліхі, забороняє проходити навчальні програми зовнішньої допомоги США та Міноборони іноземним підрозділам безпеки, військовим і поліційним підрозділам, які перевірено звинувачуються в порушеннях прав людини.

18 квітня видання ProPublica повідомило, що спеціальна комісія Дердепартаменту, яка розслідувала ймовірні порушення прав людини на основі закону Ліхі, кілька місяців тому рекомендувала Блінкену дискваліфікувати численні ізраїльські військові та поліційні підрозділи, які діють на Західному березі, від отримання допомоги від США.

На пресконференції в Італії 19 квітня Блінкена запитали про рекомендацію, і він сказав, що він прийняв рішення на основі розслідування групи.

"Ви можете очікувати побачити їх найближчими днями", — сказав Блінкен.

За словами джерела Axios, рішення про санкції щодо "Нецах Єгуда" засноване на інцидентах, що сталися до нападу ХАМАС 7 жовтня. Ще один співрозмовник видання повідомив, що кілька інших підрозділів ЦАХАЛ не будуть піддані санкціям після того, як вони виправлять свою поведінку.

Державний департамент відмовився від коментарів.

Батальйон "Нецах Єгуда" був сформований як спецпідрозділ для ультраортодоксальних солдатів. Усі її члени – чоловіки. З роками підрозділ, дислокований на Західному березі річки Йордан, став місцем призначення для багатьох молодих праворадикальних ізраїльських поселенців, яких не прийняли до жодного іншого бойового підрозділу ЦАХАЛу.

Державний департамент США почав розслідування щодо батальйону наприкінці 2022 року після кількох інцидентів насильства проти палестинських мирних жителів.

Одним із інцидентів стала смерть 80-річного палестинського американця Омара Асада в січні 2022 року. Видання зазначає, що бійці "Нецах Єгуда" затримали Асада на блокпосту в його селі на Західному березі Йордану пізно ввечері. Після того, як він відмовився від перевірки, солдати одягли на нього наручники, заткнули рот і залишили на землі на холоді. Через кілька годин його знайшли мертвим.

У січні 2023 року батальйон був переведений із Західного берега на Голанські висоти. Тоді повідомлялося, що це рішення було результатом багатьох інцидентів, під час яких солдати застосовували насильство проти палестинських мирних жителів.

Як відреагували в Ізраїлі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що "санкції не повинні бути накладені на Армію оборони Ізраїлю".

За його словами, він виступав проти введення санкцій щодо громадян Ізраїлю, зокрема у своїх бесідах з високопосадовцями американського уряду.

"У той час, коли наші солдати борються з монстрами терору, намір застосувати санкції до підрозділу ЦАХАЛу є верхом абсурду та моральною ницістю. Очолюваний мною уряд всіма силами буде протидіяти цим крокам", — написав він у Твіттер.

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