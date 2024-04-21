Росія втратила на війні в Україні 950 військових за добу — Генштабу ЗСУ

Станом на ранок 21 квітня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 459 530 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 950 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7229 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,
- артилерійських систем – 11719 (+41) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- літаків / aircraft – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2115 (+6),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 1926 (+8).
Дані уточнюються.