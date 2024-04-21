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Росія втратила на війні в Україні 950 військових за добу — Генштабу ЗСУ
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Росія втратила на війні в Україні 950 військових за добу — Генштабу ЗСУ

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армія РФ
Російські військові на бронемашині. Getty Images

Станом на ранок 21 квітня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 459 530 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 950 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7229 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,
  • артилерійських систем – 11719 (+41) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2115 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1926 (+8).

Дані уточнюються.

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