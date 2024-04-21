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Лідери Канади та Польщі обговорили питання допомоги Україні
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Лідери Канади та Польщі обговорили питання допомоги Україні

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Джастін Трюдо
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Польщі Анджей Дуда у Канаді 20 квітня, 2024 року. Х/CanadianPM

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Польщі Анджей Дуда обговорили питання подальшої допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби глави канадського уряду, опублікованому в суботу.

Лідери зустрілися на базі канадських збройних сил у місті Ескімальт, йдеться в тексті. Сторони "підтвердили свою незмінну підтримку України" та обговорили варіанти надання подальшої допомоги Києву.

"Вони обговорили шляхи продовження підтримки України та висловили підтримку Президенту Зеленському та його дипломатичним зусиллям щодо миру, зокрема через Формулу миру в Україні", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Трюдо та Дуда розглянули питання двосторонньої співпраці між Канадою та Польщею, а також зміцнення трансатлантичної співпраці напередодні саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

Раніше пресслужба Трюдо повідомляла, що Дуда відвідає Канаду з 18 по 23 квітня, де обговорить питання безпеки та економічного співробітництва з прем'єр-міністром.

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