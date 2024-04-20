На фронті протягом доби відбулось 91 бойове зіткнення — Генштаб

Протягом доби 20 квітня на передовій в Україні відбулось 91 бойове зіткнення, Сили оборони відбили 25 російських атак на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Загалом, ворог завдав 14 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Леонівка, Янжулівка Чернігівської області; Пожня, Клюси, Покровка, Попівка та Миропільське Сумської області.

На Куп’янському напрямку російська армія наступальних (штурмових) дій не вела, проте завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі населеного пункту Терни Донецької області, де РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новосадове та Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області, де російське військо намагалося покращити тактичне положення. Росіяни також завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Олександропіль, Соловйове та Новоолександрівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російське військо в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Також російські військові завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку РФ, за підтримки авіації, 1 раз атакувала позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Степове, Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Ольгівка, Миколаївка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 району зосередження озброєння та військової техніки противника", — додали у Генштабі.