Reuters: в Іраку прогримів потужний вибух на військовій базі

На військовій базі, яка використовується Силами народної мобілізації Іраку на південь від столиці Багдад, прогримів сильний вибух.

Про це повідомили власні джерела агентства Reuters.

Два джерела безпеки заявили, що вибух став результатом невідомого авіаудару, який стався близько опівночі. Інші два джерела відзначили, що удари не призвели до жертв, але завдали матеріальних збитків.

Співрозмовники заявили, що удари були спрямовані на штаб Сил народної мобілізації Іраку на військовій базі Калсо поблизу міста Іскандарія, яке знаходиться приблизно за 50 кілометрів на південь від столиці країни — Багдад.

Спочатку Сили народної мобілізації діяли як збройні угруповання, багато з яких були близькі до Іраку. Пізніше іракська влада визнала їх офіційними силами безпеки.

Це угрупування брало участь у ракетних і безпілотних атаках на американські сили в Іраку під час ізраїльської кампанії в Газі, але припинило це робити в лютому, пише Reuters.

Відомо, що США уночі 3 лютого 2024 ркоу завдали ударів по об'єктах формувань, що пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії у відповідь на атаку дрона по американській базі в Йорданії, внаслідок якої загинули троє військових.