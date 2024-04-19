В іранському консульстві у Парижі 19 квітня невідомий чоловік погрожував підірвати себе. З міркувань безпеки було припинено роботу шістьох ліній метро.

Про це повідомило видання Europe1.

Зазначається, що невідомий одягнувся в пояс з вибухівкою та заявляв, що активує пристрій. Окрім цього, як стверджували очевидці, він мав предмет, схожий на гранату.

Телеканал BFMTV писав, що на місці події працювали правоохоронці та рятувальники. Довкола консульства встановлювали "периметр безпеки" й обмежували пересування цивільних.

Згодом джерела у поліції поінформували, що чоловіка вдалося затримати.

"Невідомий залишив дипустанову за власним бажанням. Його арештував елітний підрозділ поліції Парижа — BRI", — вказали журналісти.

Водночас BFMTV додав, що вибухівки при чоловікові виявлено не було.