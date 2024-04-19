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За добу на війні в Україні армія РФ втратила 870 солдатів — Генштаб
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За добу на війні в Україні армія РФ втратила 870 солдатів — Генштаб

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Росія
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 19 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 457 830 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 870 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 7205 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13852 (+17) од,
  • артилерійських систем – 11658 (+21) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 762 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9311 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2096 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15671 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1915 (+0)

Дані уточнюються.

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