За добу на війні в Україні армія РФ втратила 870 солдатів — Генштаб

Станом на ранок 19 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 457 830 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 870 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 7205 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13852 (+17) од,
- артилерійських систем – 11658 (+21) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 762 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9311 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2096 (+3),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15671 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 1915 (+0)
Дані уточнюються.