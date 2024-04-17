НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Росія почала вивід свого миротворчого контингенту з території Нагірного Карабаху
НАГІРНИЙ КАРАБАХАЗЕРБАЙДЖАНРОСІЯАРМІЯПодіїСвітПолітикаЗброя і технології

Росія почала вивід свого миротворчого контингенту з території Нагірного Карабаху

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Росія, Карабах
Російський військовий. AP

Росія з 16 квітня почала виводити свій миротворчий контингент, який дислокувався у Нагірному Карабаху, який перейшов під контроль Азербайджану.

Про це повідомляють азербайджанські видання АРА та Musavat.

Зазначається, що російські військові вже передали пост у монастирі Худавенг у Кяльбаджарському районі поліції Азербайджану. Також триває відвід військ з бази в Ходжалах. Очікується, що цей процес завершиться за кілька днів.

Як пише російський "Интерфакс", речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія почала виведення миротворчих сил із території Карабаху, яка повернулася під контроль Азербайджану.

"Так, це справді так", — відповів він, коли журналісти попросили його прокоментувати інформацію азербайджанських ЗМІ про початок виведення контингенту.

Контингент перебував у регіоні на підставі тристоронньої угоди між Азербайджаном, Вірменією та Росією, підписаної 10 листопада 2020 року. За договором росіяни мали перебувати в Карабаху до 2025 року.

За інформацією російських ЗМІ, до складу контингенту входять 1960 військових, оснащених стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів та 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через цей регіон розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок цього, за різними даними, загинуло понад 30 000 осіб. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами було досягнуто, його періодично порушували.

У вересні 2023 року Азербайджан оголосив "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі, унаслідок чого повернув регіон під свій контроль. Тоді до Вірменії прибули понад 50 тисяч біженців з цього регіону.

28 січня 2024 року Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Єреван пропонує провести демаркацію кордонів за останніми радянськими картами 1975 року, але Баку проти, пояснюючи це тим, що в 1970-х історичні землі Азербайджану були передані Вірменії. Нині переговори тривають.

Топ дня
Діти, ТОТ
В Україну з ТОТ повернули ще 6 дітей та їхні сім'ї — Save Ukraine
Шеврон ГУР
ГУР дронами атакувало російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії — джерела
Чернігів обстріляли ракетами: є загиблі та травмовані
Чернігів обстріляли ракетами: є загиблі та травмовані
Мобілізація, ЗСУ
Закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня Важливо
Трольс Лунд Пульсен
Данія оголосила про нову допомогу для України на майже 300 млн євро

Вибір редакції
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Дізнайтесь більше
Кордон між Вірменією та Азербайджаном вірменія азербайджан
Азербайджан та Вірменія обговорюють демаркацію кордону
Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад
Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад
Нагірний Карабах
Азербайджан прагне мирних переговорів з Вірменією без посередництва Заходу — радник президента
Лідери країн-членів ОДКБ під час саміту у Єревані, Вірменія, 23 листопада 2022 року
Вірменія вперше з 2009 року не буде брати участь у саміті ОДКБ
На початок