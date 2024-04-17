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ГУР дронами атакувало російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії — джерела
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ГУР дронами атакувало російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії — джерела

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Шеврон ГУР
Шеврон ГУР. Фото: Оборонно-промисловий кур'єр

Головне управління розвідки Міністерства оборони 17 квітня за допомогою БПЛА атакувало 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Ціллю удару дронів став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер" із дальністю виявлення близько 3 000 кілометрів та висотою виявлення понад 100 кілометрів. Відстань від кордону України до місця ураження — близько 680 кілометрів.

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