Головне управління розвідки Міністерства оборони 17 квітня за допомогою БПЛА атакувало 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.
Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.
Ціллю удару дронів став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер" із дальністю виявлення близько 3 000 кілометрів та висотою виявлення понад 100 кілометрів. Відстань від кордону України до місця ураження — близько 680 кілометрів.
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