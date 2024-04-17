Ракетний удар по Чернігову: реакція України і світу

Армія РФ атакувала Чернігів трьома ракетами. Станом на 13:30 відомо про 14 загиблих людей, за інформацією поліції Чернігівської області. 61 людина травмована, з них троє дітей. Є інформація про шість зниклих безвісти громадян.

На ракетний обстріл відреагували представники України та країн світу.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що якби Україна отримала достатньо засобів ППО, у Чернігові не було б стільки жертв.

"Чернігів. Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", — написав він у Телеграм.

Президент закликав партнерів рішучіше надавати Україні допомогу.

"Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", — зазначив Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що невинні люди не постраждали б, якби Україна мала достатньо ППО.

"Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, як виглядає надійний захист людських життів від ракет. Партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти нам рятувати українські життя з таким же рівнем ефективності", — написав він у Твіттері.

Кулеба подякував Німеччині за те, що вона вже прийняла важливе рішення щодо надання Україні додаткової батареї Patriot.

"Спираючись на останні контакти президента Зеленського, я буду закликати інших партнерів наслідувати цей приклад під час моїх зустрічей із союзниками з G7 в Італії цього тижня", — додав міністр.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина: "Чернігів зазнав ще одного російського нападу. Три ракети влучили в об'єкти соціальної інфраструктури, завдавши непоправних збитків. На цей момент 14 невинних людей загинули, 60 отримали поранення, під завалами все ще залишаються люди. Пошуково-рятувальна операція триває. Україні терміново потрібно більше систем ППО".

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер назвав ранковий удар по Чернігову терором цивільного населення та закликав інші держави надати засоби ППО.

"Ще один ранок в Україні з повітряною тривогою та ракетними ударами. Одинадцять загиблих, багато поранених в результаті атаки на Чернігів. Росія тероризує цивільне населення. Потрібно більше засобів ППО. Німеччина надає додаткову систему Patriot. Інші держави повинні доєднатися", — написав він у Твіттері.

Пані посол США Бріджит Брінк зазначила, що Україна потребує негайної допомоги США,

"Ще одна жахлива російська ракетна атака сьогодні, цього разу по центру Чернігова на півночі України. Наша підтримка може змінити ситуацію в цій боротьбі. Наша підтримка може врятувати життя. Але ми повинні діяти негайно", — зазначила вона.

МЗС Естонії: "І знову ми починаємо день з новин про ракетні удари, руйнування та вбитих мирних жителів в Україні. Це було б не так, якби Україні дали все, що вони просять, щоб захистити своє небо та відбити невпинну агресію Росії".

Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Мої думки з чернігівцями, які сьогодні вранці знову постраждали від жорстоких російських ракетних ударів. Ці підлі напади на громадян України мають бути подолані, а винні притягнуті до відповідальності. Ми залишаємося з Україною".

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова: "Чергова жахлива атака Росії, цього разу на центр Чернігова. Вже загинуло 14 невинних людей, постраждала цивільна інфраструктура. Люди досі залишаються під завалами. Росія має заплатити за ці воєнні злочини".