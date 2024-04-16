Аргентина придбала у Данії 24 винищувачі F-16

Міністр оборони Аргентини Луїс Петрі підписав у Данії угоду щодо купівлі 24 бойових літаків F-16.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Аргентини, опублікованій на офіційному сайті уряду.

"Сьогодні ми завершили найбільшу покупку для Військово-повітряних сил Аргентини з 1983 року. Йдеться про 24 модернізовані літаки F-16, оснащені кращими технологіями. Нині ці літаки стоять на рівні найкращих як у країнах Південної Америки, так і всього світу", – заявив Петрі.

Він додав, що із винищувачами F-16 Аргентина робить важливий крок для своєї оборони.

"З новими літаками ми робимо важливий крок у нашій оборонній політиці, відновлюючи надзвукові можливості нашої авіації та добиваючись остаточного вступу наших ВПС у технологічне 21 століття", — підкреслив міністр оборони Аргентини.

Згідно із заявою Міноборони, винищувачі F-16 стануть новою основою системи протиповітряної оборони Аргентини. Раніше це завдання понад 40 років виконували французькі літаки Dassault Mirage.

Відомо, що 26 березня глави оборонних відомств Аргентини та Данії на зустрічі в Буенос-Айресі досягли домовленості про укладення цієї угоди.

Міністр оборони Аргентини Луїс Петрі підписує у Данії угоду щодо купівлі 24 бойових літаків F-16, 16 квітня 2024 року. Фото: Міністерство оборони Аргентини

Зазначається, що система F-16, придбана в Данії, містить одномісні блоки, двомісні блоки для підвищення кваліфікації пілотів, озброєння та допоміжне обладнання. Літак має функції ведення бою повітря-повітря і повітря-земля.

Угода передбачає постачання чотирьох авіаційних тренажерів, восьми двигунів і запасних частин для літака, які матимуть гарантію на п'ять років. Крім того, контракт передбачає підготовку пілотів і механіків, які працюватимуть на цій системі озброєння.

Міністр оборони Аргентини Луїс Петрі, Данія, 16 квітня 2024 року. Фото: Міністерство оборони Аргентини

У Міністерстві оборони Данії повідомили, що країна збирається замінити покоління парку бойових літаків новими літаками F-35.

"Я дуже радий, що датські літаки F-16, які добре служили нам протягом багатьох років і були ретельно обслуговувані та технологічно оновлені, тепер використовуються у ВПС Аргентини. Завдяки цій угоді ми зміцнюємо датсько-аргентинську співпрацю в галузі оборони, а Аргентина стане частиною глобального сімейства F-16", – сказав міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Продаж данських винищувачів Аргентині здійснювався в тісній координації з американським урядом, який дав дозвіл на продаж літаків F-16 американського виробництва.